سفير مصر ببرلين: ألمانيا تقدر دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط

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صرح السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية ، بأن ألمانيا تقدر دور مصر فى تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وفى القارة الأفريقية ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة ، وأكد أن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد نموا مطردا فى مختلف المجالات .

وقال السفير - فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين على هامش مؤتمر للسفراء المعتمدين لدى ألمانيا نظمته وزارة الخارجية الألمانية بدعوة من وزير الخارجية هايكو ماس - أن مشاركتى فى المؤتمر كانت فرصه جيده للالتقاء بمسؤولين ألمان ونواب فى البرلمان الالمانى ، ولمست بنفسى مدى التقدير للدور الكبير لمصر الذى تضطلع به فى المنطقة ودفع الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وفى القارة الأفريقية ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة" ، وأشاد السفير بتنامى العلاقات المصرية الألمانية بشكل مطرد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية إلى جانب التعاون العلمى والتكنولوجى والتعاون فى مجال التعليم وغيرها.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة تعكس الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الألمانية، وقال " أن أولوياتنا فى برلين هى قضايا الاستثمار والتعليم والصحة وهى ذات أولويات مصر والحكومة المصرية وفقاً لما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية خطابه فى يونيو الماضى مع بدء الولاية الثانية" .

وحول ملف الاستثمار قال السفير عبدالعاطى " هناك اتصالات مكثفه نجريها مع الشركات الألمانيه لشرح كل الإجراءات التى تم اتخاذها فى مصر لخلق بيئة مواتية للاستثمار والضمانات والحوافز التى تم تأكيدها فى قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعيه باعتبار أن هذه القوانين الثلاث تمثل البنيه التشريعية التى توفر المناخ الآمن والمستقر للمستثمر الألمانى والمستثمر الأجنبى بصفه عامه لاسيما وأن محور تركيزنا هو الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تستحوذ على أكثر من ٨٠% من النشاط الاقتصادى هنا فى ألمانيا" .

وحول التحركات التى تمت من جانب السفارة المصرية لجذب الاستثمار إلى مصر قال عبد العاطى " أن هناك لقاءات قد تمت مع مسؤولين فى المستشارية ووزارة الاقتصاد الفيدراليه ومع الاتحاد الفيدرالى للغرف التجارية والاتحاد الفيدرالى للصناعات الألمانيه ، وكان محور تركيزنا كيفيه تشجيع الشركات الألمانيه على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر"، وأشاد السفير بالتوسع فى إصدار ضمانات الاستثمار ، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية مدركة أن مصر تتمتع بمناخ مستقر وعوامل جاذبه للاستثمار إلا أن المشكلة تكمن فى الانطباع السلبى الخاص بمنطقه الشرق الأوسط بشكل عام ، وأشار إلى أن هناك تواصلا مع الجانب الألمانى للتوسع فى ضمانات الاستثمار ضد المخاطر السياسية فى المنطقة.

ونوه عبد العاطى بالتركيز على جذب الاستثمارات فى قطاعات هامة فى مصر مثل قطاعات السيارات وقطع غيار السيارات وقطاعات الادويه واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع إنشاء مناطق صناعيه واقتصاديه خاصه فى قناه السويس والصعيد وغيرها، لاسيما أنه فى الفترة الأخيرة ، زارت مصر عدة شركات ألمانيه هامه متخصصه فى إنتاج المواسير والطاقه المتجددة والطاقة الشمسية وتلك الشركات مهتمه بفرص الاستثمار فى مصر فى إطار ما يسمى الشراكه و المشروعات المشتركه بين الجانبين المصرى والالمانى .

وكشف السفير المصرى عن زياره مرتقبه له إلى ولايات ألمانية هامه بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات لمصر مثل ولاية تورينجن ،حيث يعقد لقاء مع رئيس وزراء الولايه واتحاد الغرف التجاريه ويركز على القطاع الزراعى بالولايه.

وأشار إلى أنه سيزور أول سبتمبر المقبل أكبر ولاية فى ألمانيا ولايه شمال الراين ( راين لاند فيستفالين ) والتى يبلغ عدد سكانها ١٨ مليون نسمه وتعتبر ثانى أغنى ولايه فى المانيا حيث يعقد لقاءات هامه هناك مع شركات المانيه تعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالاضافه إلى ولايه بافاريا التى تعد اغنى ولايه فى المانيا .

وحول تواجد مصر فى الإعلام الألمانى ، قال عبد العاطى " أن الإعلام الألمانى يتحدث بشكل إيجابى فى الفترة الأخيرة عن مصر والمشاريع العملاقة التى تقوم بها مصر مثلما نشرت مجله دير شبيجل الألمانيه وكذلك إحدى شبكات التلفزة الألمانيه التى بثت تقريرا عن مصر مدته عشر دقائق حول ما تم إنجازه فى العاصمه الإداريه وغيرها من المشاريع فى فترة وجيزة".

وأشار السفير إلى اللقاءات التى يعقدها بشكل دورى مع وسائل الإعلام الألمانية لشرح ما حققته مصر من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية على مدار السنوات الأربع الأخيرة منوهاً بحديثه الأخير مع المجلة التى يصدرها الاتحاد الفيدرالى للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى ينضوى تحت أكثر من 6 آلاف شركة يعمل بها حوالى 10 ملايين ألماني.

واستطرد السفير المصرى قائلا " نجحنا فى إصدار كتاب دليل الأعمال فى مصر باللغة الألمانية وتم توزيعه على كافه الشركات الألمانية حيث تم توزيع ألف نسخه منه حتى الآن على الشركات والوزرات واتحادات الغرف التجارية تشرح مناخ الاستثمار ومراحل تطوير كافة القطاعات فى مصر".

وحول قطاع السياحة ، قال السفير المصرى " إنه سيتم خلال الأسبوع الجارى عقد مؤتمر صحفى للإعلام الألمانى والمهتمين بملف السياحه واتحادات الغرف السياحية الألمانيه التى نتواصل معهم بشكل دورى وذلك بمقر السفاره المصريه ببرلين للإجابه على كافه الأسئله التى قد تدور بالنسبة للجانب الألمانى فيما يخص قطاع السياحة"