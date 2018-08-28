سفير مصر بالجزائر: لا إصابات بالكوليرا بين أبناء الجالية المصرية

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قال السفير عمر أبوعيش سفير مصر لدى الجزائر: أن أبناء الجالية المصرية بالجزائر بخير ولا إصابات بالكوليرا بينهم حتى اليوم.

وأضاف السفير أبوعيش - لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن السفارة تتابع الأمر منذ بداية الإعلان عن وجود إصابات بالكوليرا بالجزائر وتتواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة الجزائرية ومنظمة الصحة العالمية للحصول على الإرشادات اللازمة للتعامل مع المرض.

وتابع : "تتضمن الإرشادات التى أصدرتها وزارة الصحة الجزائرية شرب الماء المعقم والنظيف عن طريق غليه، وتعقيم الخضر والفاكهة عبر غسلها بالماء المضاف إليه إلخ ، وتجنب تناول الأطعمة سريعة التلف التى مر عليها وقت فى الجو الحار".

وأوضح أن السفارة قامت بنشر تلك الإرشادات - فى بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى - لضمان وصولها لأكبر عدد من أبناء الجالية المصرية.

وأشار إلى أن السفارة خصصت رقم هاتف مخصصا لأبناء الجالية المصرية للاتصال فور الاشتباه بوجود أية حالة إصابة بينهم مع ترك الاسم والعنوان ورقم الهاتف وبيانات شخص يمكن التواصل معه من معارف المريض مع التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء التحاليل اللازمة وتلقى العلاج.

وقال السفير أبوعيش : إنه التقى اليوم الثلاثاء مع مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية الجزائرية الذى أكد له أن أبناء الجالية المصرية سيعاملون فى المستشفيات معاملة المواطنين الجزائريين فى حالة ظهور أى حالة إصابة من حيث العناية وإجراء التحاليل اللازمة فى حالة الاشتباه بالإصابة وتلقى العلاج فى حالة تأكد الإصابة بالكوليرا.

وأشار إلى أن عدد أبناء الجالية المصرية بالجزائر يبلغ نحو 6 آلاف مواطن مصرى أغلبهم من العاملين فى الشركات المصرية العاملة بالجزائر، وهم موزعون على عدة ولايات بحسب مناطق عمل كل شركة.

وعلى صعيد متصل .. قالت ليلى فرح مديرة المخبر المركزى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجزائر العاصمة "سيال" إنه يتم عمل تحاليل للمياه صباحا ومساء فى إطار مكافحة انتشار مرض الكوليرا.

وأضافت فرح - فى تصريحات لها اليوم - أن وزارة الصحة أحصت كل منابع المياه على مستوى الجزائر من أجل تحليلها، مشيرة إلى أن هناك 30 شخصا يعملون على مستوى المخبر المركزى لشركة سيال.

وأكدت أن شركة سيال تعمل بالتعاون مع مؤسسات أخرى منها وزارة الصحة ومعهد باستور، مضيفة أن المواطنين سيشمون رائحة زائدة فى المياه فلا داعى للقلق لأنها لا تضر المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية قد أعلنت أمس الاثنين عن 56 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا حتى أمس الأول الأحد من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس الجارى.