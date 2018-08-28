سفير باكستان بواشنطن يبحث ملف الطاقة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى

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التقى سفير باكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية على جهانجير صديقى اليوم الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون موارد الطاقة فرانسيس فانون حيث ناقش المسؤولان القضايا المتعلقة بالطاقة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الجانبين ناقشا أيضا التعاون الثنائي لتأمين موارد الطاقة والتجارة والاستثمار بين باكستان والولايات المتحدة.

وكان صديقى قد أكد الشهر الماضى على أن كلا من باكستان والولايات المتحدة على دراية بالقضايا المحيطة بالعلاقات الثنائية كما أن الدولتين تعملان من أجل استعادة علاقاتهما الثنائية بشكل طبيعى.

يشار إلى أنه تم تعيين صديقى سفيرا لبلاده فى 8 مايو الماضى بعد استقالة سلفه إعزاز أحمد تشودرى من المنصب .. ووصل المبعوث الجديد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فى 29 مايو الماضى وتولى منصبه الجديد فى اليوم التالى لوصوله.