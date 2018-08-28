سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-8-2018 و"الأخضر" يواصل الاستقرار

كتبت: هبة حسام

استقر سعر الدولار خلال تعاملات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء الموافق 28-8-2018 عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، دون أى تغير، مسجلا فروقاً فى سعره من بنك لآخر، ثابتا فى كل بنك عند السعر الذى سجله فى ختام تعاملات الأمس.

بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، وهو ذات السعر الذى سجله فى تعاملات الأمس بالبنك، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلاً، 17.82 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018، كالتالى...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

7.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع