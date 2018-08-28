"ستيب الروسية" تخطط لزيادة صادرات الحبوب وتتطلع إلى فرص فى مصر

قالت شركة ستيب الروسية فى بيان اليوم الثلاثاء أن الشركة الزراعية القابضة تخطط لزيادة كبيرة فى صادرات الحبوب هذا الموسم، فى إطار مساعيها الرامية للارتقاء إلى مصاف أكبر خمس شركات لتجارة الحبوب فى روسيا بحلول 2020.

وذكر مصدر مطلع على خطط الشركة لرويترز أن ستيب، وهى جزء من مجموعة سيستيما الروسية العملاقة، ستسعى أيضا للانضمام إلى قائمة الموردين للهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر.

وأضاف المصدر "هناك خطط لتصبح الشركة معتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية وفى مناقصات عالمية أخرى".

ولم تُشر ستيب إلى أى اعتماد محتمل لدى هيئة السلع المصرية فى بيانها اليوم الثلاثاء، وامتنعت عن التعليق على المسألة حينما اتصلت بها رويترز.

ومصر أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم، وأكبر مشترى للقمح الروسى. وروسيا نفسها أحد أكبر مصدرى القمح فى العالم، وإن كانت تواجه انخفاضا فى محصول الحبوب هذا العام بعد محصول قياسى فى 2017.

وتنتج ستيب، التى حصدت محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 1.4 مليون طن فى 2017، الحبوب ومنتجات الألبان والفاكهة والخضراوات على مساحة 380 ألف هكتار فى جنوب روسيا. وقالت سيستيما فى وقت سابق إنها قد تطرح أسهم ستيب للاكتتاب العام فى 2020.

وصدرت الشركة 457 ألف طن من الحبوب، بينها 60 ألف طن اشترتها من منتجين آخرين، فى موسم التسويق 2017-2018 الذى انتهى فى 30 يونيو. وصدرت روسيا 52 مليون طن من الحبوب فى ذلك الموسم.

وذكرت الشركة فى بيان أنها تخطط لزيادة صادراتها إلى 2.1 مليون طن من الحبوب فى الموسم الحالى 2018-2019، تشمل 1.4 مليون طن من محاصيل شركات أخرى و700 ألف طن من إنتاجها.