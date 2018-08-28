video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة قوية ومفترية.. إيمان كسرت ذراع زوجها لشرائه هدية لوالدته بـ5آلاف جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:48 ص
زوجة قوية ومفترية.. إيمان كسرت ذراع زوجها لشرائه هدية لوالدته بـ5آلاف جنيه محكمة الأسرة ــ أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى
إضافة تعليق

خلافات زوجية طاحنة نشبت بين الزوجين "محمد.ن. ص " و"إيمان.م.ف" بعد زواج دام سنة و7 شهور، بسبب رغبتها فى السيطرة على المنزل وغيرتها الجنونية من شقيقاته ووالدته ومحاولتها قطع أى صلة تجمعهم وزوجها .

 

ليؤكد الزوج:"حتى زيارة والدتى إلى المنزل كانت محرمة بسبب افتعالها المشاكل فى كل مرة والإساءة لها"، مما دفعنى لطلب الوساطة من أهلها بعد تطور الأمر لإقدامها على مد يدها وسلاطة لسانها وعندها هددونى بقائمة المنقولات والمؤخر إذا تسببت فى غضب ابنتهم.

 

وأضاف "محمد.ن"، فى بلاغ أمام قسم شرطة أكتوبر بعد تعرضه للضرب المبرح على يد زوجته ودعوى النشوز التى حملت رقم 9102 لسنة 2018 أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: أخر خلاف جمعنا خرجت منه الضحية بعدما ثار جنونها وأقدمت على التعدى على بالضرب بزجاج المكتب لتتسبب فى كسر ذراعى وتهشيم رأسى الذى استلزم 22 غرزة وكدمات فى أنحاء جسدى وفق التقرير الطيى، وذلك عقابا لى على شراء بعض المستلزمات المنزلية التى تحتاجها والدتى كهدية لها والتى لم يتعد ثمنها الـ5 آلاف جنيه.

 

وتابع محمد: سنة و7 شهور مدة زواجنا قضيت معظمها ما بين أقسام الشرطة رأيت خلالهم العذاب بعد أن شعرت أننى أعيش فى سجن مع زوجة لا تعرف الرحمة بسبب غيرتها المرضية وتفضيلها المال على سعادتنا وخوفها من مشاركة والدتى وشقيقاتي الحياة الرغيدة التى جعلتها تعيش فيها، بعد وفاة والدى وتحملى مسئوليتهم لتتفنن فى جعلهم يكرهون زيارتنا بإساءاتها  .

 

وأكمل الزوج: عندما صارحتها فى الرغبة فى الانفصال بشكل ودى ثارت وساومتني على أخذها سيارتي والشقة التى نعيش فيها، بالإضافة لمبلغ مالى كتعويض وعندما رفض بدأت فى إيذائي نفسيا وجعلتنى أعانى بالحياة معها.

 

ويتابع: طلبت الوساطة من عمها بعد أن يئست من رفض تدخل أهلها لحل الخلافات ،والذى أصر على الإصلاح بيننا فعدت لها مجبرا وقضيت عدة شهور برفقتها على أمل أن يتغير الحال وتتراجع عن تصرفاتها المنفرة، إلى أن نشب بيننا أخر خلاف وقامت على إثره بالتعدى على بالضرب .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شبح الخلافات الزوجية ينهش براءة أطفال الطلاق.. حكايات آثار الإنفصال المدمرة على ضحاياه من الأبناء داخل مكاتب التسوية الأسرية.. تضرر 60% نفسيا ومعاناتهم من إضطراب بسبب الضغوط أثناء تناحر الزوجين

حبس "قهوجى" ألقى زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات زوجية بالقطامية

​القومى للمراة بالغربية: يناقش أسباب الخلافات الزوجية وحلولها ​

محكمه الاسره

كيد الحموات

غيره الزوجات

الحموات

اخبار حوادث مصر

اخبار حوادث مصر اليوم

خلافات زوجيه

الطلاق السريع




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة