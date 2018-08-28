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ريابكوف: روسيا تعمل على عقد لقاء بين لافروف وبومبيو نهاية سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:10 ص
ريابكوف: روسيا تعمل على عقد لقاء بين لافروف وبومبيو نهاية سبتمبر المقبل مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكى
/أ ش أ/
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بلاده تعمل على أن عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الأمريكى مايك بومبيو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نهاية سبتمبر المقبل فى نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف قوله - فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول احتمال لقاء الوزيرين - "أعتقد أن هذا محتمل جدا"، مضيفا : " سيكون تهورا من جانبى إذا قلت شيئا بشأن التوصل لاتفاق محدد حول التاريخ والمكان... نحن نعمل فى هذا الاتجاه".

 


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