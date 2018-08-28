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ريابكوف: روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل حول الأوضاع فى إدلب السورية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:01 م
ريابكوف: روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل حول الأوضاع فى إدلب السورية نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أن بلاده دعت مجلس الأمن الدولى إلى عقد اجتماع طارىء اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع فى مدينة إدلب السورية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ريابكوف، قوله "إن تنظيم جبهة النصرة الإرهابى المحظور فى روسيا يحضر لعملية استفزازية خطيرة فى إدلب من خلال استخدام مواد كيميائية تحتوى على مادة الكلور" .. مشيرا إلى أن منظمة الخوذ البيضاء ستقوم بتنظيم هذا الأمر لاتهام دمشق به.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ضباطا يجرون مفاوضات مع فصائل المعارضة وشيوخ المحافظة من أجل تسوية سلمية للأوضاع.

ووصف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو المفاوضات بأنها "صعبة"، والهدف منها التوصل إلى حل شبيه بالتسوية التى جرت فى درعا والغوطة الشرقية.

 


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