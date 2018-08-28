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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:54 م
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روسيا تدعو "شنغهاى للتعاون" للمشاركة فى العملية الإنسانية فى سوريا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:02 م
روسيا تدعو "شنغهاى للتعاون" للمشاركة فى العملية الإنسانية فى سوريا الجيش الروسى - أرشيفية
/أ ش أ/
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دعا رئيس الأركان العامة للجيش الروسى فاليرى جيراسيموف الدول أعضاء فى "منظمة شنغهاى للتعاون" للمشاركة فى العملية الإنسانية فى سوريا.

وقال جيراسيموف - فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر رؤساء الأركان العامة للدول أعضاء المنظمة والذى نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - " أدعوكم للمشاركة فى العملية الإنسانية فى سوريا ، حيث أصبح من الممكن التعاون العملى على نطاق واسع ، مثل إزالة الألغام والقيام بدوريات مشتركة وتقديم المساعدة الإنسانية وترميم البنية التحتية".

وأشار إلى أن الدول أعضاء المنظمة لديها أولويات مشتركة مثل العلاقات الجيدة مع الدول المجاورة والتعاون متبادل المنفعة والاستقرار والأمن الإقليميين ، مضيفا أن الدول الأعضاء تواجه تحديات وتهديدات مشتركة أهمها الإرهاب الدولى ، وأصبح من الواضح أنه لا يمكن الحفاظ على الأمن إلا من خلال تضافر الجهود المشتركة.

يُشار إلى أنه خلال الاجتماع سيتبادل رؤساء الأركان العامة للدول أعضاء المنظمة وجهات النظر بشأن قضايا الأمن الإقليمى والتعاون العسكري، كما سيناقشون تنفيذ القرارات التى إتخذها وزراء دفاع الدول الأعضاء.

يأتى هذا الاجتماع خلال "مهمة السلام 2018" ، وهى جزء من التدريبات العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب التى تقوم بها منظمة شنغهاى للتعاون ، ويضم الاجتماع ممثلى دول روسيا والهند والصين وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وبيلاروسيا.

 


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