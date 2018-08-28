روحانى يتعهد بهزيمة المسؤولين فى البيت الأبيض المعادين لإيران

لندن (رويترز)

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء، إن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية التى فرضت حديثا على طهران والتى لن تسهم سوى فى توحيد الأمة.

وفى خطبة بثها التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة قال روحانى إن حكومته ستتغلب على التحديات الاقتصادية وستظهر "للمسؤولين فى البيت الأبيض المعادين لإيران" بأن العقوبات ستفشل.

وقال روحانى بينما كان يجيب أسئلة مشرعين بشأن إدارته للاقتصاد فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدل البطالة "المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة فى مستقبل الجمهورية الإسلامية ويشككون فى قوتها".

وأضاف "لا نخشى أمريكا ولا المشاكل الاقتصادية، سنتغلب على كل الصعاب".