رئيس جامعة سوهاج يناقش استعدادات الكليات لاستقبال العام الجديد

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماع موسع شارك فيه 21 من أمناء الكليات المختلفة ومديرو العموم لمناقشة استعدادات الكليات لاستقبال العام الجديد، وتثبيت العمالة المؤقتة والعديد من المحاور الهامة ضمن تطوير منظومة العمل بالجامعة استعداداً للعام الدراسى 2018/2019، بحضور المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة مع أمناء الكليات عن آليات العمل لاستكمال كافة الجوانب وتثبيت العمالة المؤقتة، وإنشاء إدارة طبية مركزية بمجمع المدرجات وإلغاء الإدارات الطبية بالكليات، وتطبيق نظام الدفع الإلكترونى للطلاب مع بنكى مصر والأهلى بالنسبة لطلاب كليات الحقوق والصيدلة والعلوم، وتوحيد نظام توقيع الحضور والانصراف فى الدفاتر لجميع الكليات.

وفى نفس السياق أكد الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة تبذل جهود فوق العادة فى سبيل إنهاء تثبيت العمالة المؤقتة مشيراً إلى أنه حصل على وعود قوية بتثبيتهم قريباً، كما تمت الموافقة على زيادة رواتبهم بواقع 150 جنيها شهرياً سيتم تنفيذها من شهر سبتمبر المقبل.

وذكر رئيس الجامعة أنه تم مخاطبة التنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات بحاجة الجامعة الماسة إلى ما يقرب من 450 وظيفة جديدة من العمالة الفنية بمختلف التخصصات سيتم الإعلان عنهم قريباً.