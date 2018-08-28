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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لبدء الدراسة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:08 م
رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لبدء الدراسة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع مديرى الإدارات بالجامعة، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، والوقوف على أهم المشكلات التى يمكن تجنبها.
 
و أكد عزيز، أن هذا العام سيكون مختلف من حيث استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، مشيرا إلى أن جميع القرارات التى يتم اتخاذها تصدر لتحسين وتطوير الأداء، والتواصل بشكل سريع لتنفيذ اى عمل دون بطء.
 
وأوضح رئيس الجامعة، أن الفترة القادمة تحتاج الإجتهاد والعمل والتواصل والتعاون المستمر مع الإدارات و الطلاب و العاملين، مشيراً إلى أنه قرر إلإسراع فى انهاء تجهيز المكتبة الرقمية المركزية لخدمة الطلاب البحثية والعلمية، أيضا التوسع فى اقامة المعارض والمشغولات التراثية والحرفية التى ينفذها الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكوين فرق طلابية من كافة الكليات لإقامة معسكرات إستقبال ارشادية للطلاب الجدد.
 
والجدير بالذكر، أنه تم مناقشة فتح المدينة الجامعية للطلاب والطالبات اثناء التقديم، وتجهيز الإداراة الطبية لتوقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بالمقر الجديد الجامعة، وعمل دليل تعريفى بكافة الأماكن التى تهم الطلاب، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل وحدة الطلاب الوافدين، وتطوير وميكنة المطبعة الخاصة بالجامعة، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمخازن، تجهيز كاميرات المراقبة، إلى جانب الإنتهاء من صيانة كافة الاجهزة بالإدارات من طابعات وماكينات تصوير وغيرها، مع الإنتهاء من تركيب الانترنت لكافة الكليات والمدن الجامعية.
 
 
 

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