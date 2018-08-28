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رئيس جامعة بنها: نعمل على ترجمة رؤية الرئيس السيسى فى التعليم على أرض الواقع

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:00 م
رئيس جامعة بنها: نعمل على ترجمة رؤية الرئيس السيسى فى التعليم على أرض الواقع جانب من المؤتمر
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه
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أكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، ضرورة العمل للنهوض بالتخصصات الطبية الدقيقة، والعمل أيضاً من خلال فرق طبية جماعية في مختلف التخصصات لإحداث التكامل وخدمة المرضى.
 
وجاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر العلمي الأول للنهوض بمستشفيات جامعة بنها، الذي تنظمه إدارة مستشفيات الجامعة، وحضر الإفتتاح الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة إيمان البيطار القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل رئيس مجلس ادارة المستشفيات.
 
وأضاف رئيس الجامعة، أنه علي الطبيب المصرى المشهود له بالعلم والكفاءة في الأوساط الطبية الإقليمية والدولية، أن يتزود بكل ما هو جديد فى مجال تخصصه، وأن يتواصل مع كل زملائه علي مستوى العالم لتبادل الخبرات، وقال القاضى، إننا نسعى إلى ترجمة خطط الدولة إلى واقع ملموس، ونتعاون مع جميع أجهزتها في ذلك.
 
وقال، إننا نعمل علي تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلنها مؤخراً باعتبار عام 2019 هو عام الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية، وذلك من خلال السعي لتطوير كافة الأدوات التي تعمل من خلالها جامعة بنها في المجالات العلمية والبحثية والخدمة المجتمعية، التي نوليها اهتماماً كبيراً، والتي تعكس من خلالها ما تقدمه الدولة للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بشكل مجاني، والتي تتحمل الدولة مليارات الجنيهات سنوياً لتقديمها.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي، علي أهميه تأهيل الكوادر البشرية لإدارة المستشفيات، والاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات للمرضي.
 
وأكدت الدكتورة إيمان البيطار، أن هناك تطويراً للبرامج الدراسية بالكلية، حيث تم لأول مرة تطبيق عدد من البرامج الدراسية الجديدة، وهي طب الأسرة وطب المجتمع وطب الطوارئ.
 
وأضافت،"أننا نعطي الشباب من طلاب الكلية أهمية كبيرة من خلال مشاركتهم في كافة أنشطة وفعاليات الأقسام المختلفة".
 
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبد العظيم، أن إدارة الجامعة تعمل علي مساندة المستشفيات، من خلال تنفيذ كل خطط التطوير التي تم وضعها، ويتم تنفيذها وفقاً للتوقيتات المحددة بدقة.
 
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