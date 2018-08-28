رئيس جامعة أسيوط: نحتاج 350مليون جنيه لاستكمال أكبر مستشفى للحوادث بالجمهورية

أسيوط ـ محمود عجمى

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم وضع رؤية مستقبلية لتحسين خدمة الإصابات والحوادث في الصعيد، حيث إن المستشفيات الجامعية تستقبل ما يقارب من 30 ألف حالة علي مدار العام، كما تجري أكثر من 15 ألف عملية كبري للإصابات في الصعيد، لذا تم التفكير في إنشاء مستشفي الإصابات والحوادث الجديد، وتبلغ مساحته 2300 متر مربع وعلى ارتفاع 8 أدوار.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن مستشفي الإصابات والحوادث الجديد ينقصه استكمال البنية التحتية له وتوفير مبلغ مالي حوالي 150 مليون جنيه، لـ"إنذار حريق - محطات أكسجين - مولدات كهرباء"، وأيضا 200 مليون جنيه تجهيزات للمستشفى بالمعدات الطبية ليصبح أكبر مركز لعلاج الإصابات والحوادث في الجمهورية؛ مضيفا أن الوضع الحالي للمستشفي اكتمل وجاري تشطيبه، حيث يحتوى على 20 غرفة عمليات للإصابات عناية مركزة فوق الـ60 سرير و400 سرير داخلي.

وأشار الدكتور طارق الجمال، الي إن الميزانية المخصصة لمستشفي الإصابات والحوادث من وزارة التعليم العالي لا تتجاوز الـ10 ملايين جنيه في السنة، يعني يحتاج ما يقارب من 30 سنة لاستكماله، كما أن الجامعة تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وأيضا البنك الأهلي تبرع بجزء كبير لتجهيز العناية المركزة بالمستشفى الرئيسي تمهيدا لنقلها في مستشفى الإصابات بعد استكمال الإنشاءات، مؤكدا علي تطبيق مفهوم المركزية في إدارة المستشفيات الجامعية لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات بين مختلف التخصصات والأقسام الطبية.