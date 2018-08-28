video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس المجلس الرئاسى لجمهورية البوسنة والهرسك يصل عمان

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:42 م
رئيس المجلس الرئاسى لجمهورية البوسنة والهرسك يصل عمان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
/أ ش أ/
إضافة تعليق

وصل رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية البوسنة والهرسك باكير عزت بيغوفيتش، إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، فى زيارة عمل إلى المملكة تستمر عدة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات فى المنطقة.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية البوسنة والهرسك، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، وسفير جمهورية البوسنة والهرسك فى عمان هاريس لوكوفاك، وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعو مصر والسعودية والأردن لمشاورات حول سوريا 14 سبتمبر

البوسنة والهرسك

الأردن

عمان

الملك عبد الله الثانى




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة