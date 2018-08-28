رئيس المجلس الرئاسى لجمهورية البوسنة والهرسك يصل عمان

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وصل رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية البوسنة والهرسك باكير عزت بيغوفيتش، إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، فى زيارة عمل إلى المملكة تستمر عدة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات فى المنطقة.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية البوسنة والهرسك، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، وسفير جمهورية البوسنة والهرسك فى عمان هاريس لوكوفاك، وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.