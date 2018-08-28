رئيسة وزراء بريطانيا تصل إلى جنوب أفريقيا

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وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الثلاثاء إلى مدينة "كيب تاون" جنوب أفريقيا، وذلك فى مستهل جولة أفريقية تقوم بها تشمل أيضا كلا من نيجيريا وكينيا.

وقالت ماى - فى بيان لها نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه "فى الوقت الذى نستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبى، فإن الوقت قد حان للمملكة المتحدة لكى تقوم بتعميق وتعزيز شراكاتها العالمية.. إن أفريقيا على أعتاب القيام بدور هام فى التحول بالاقتصاد العالمى".

وتعد هذه الجولة الأولى التي تقوم بها ماى فى قارة أفريقيا منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا فى عام 2016.