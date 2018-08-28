خبير أمنى عراقى: عدد العناصر المتبقية من تنظيم داعش فى العراق 2000 عنصر

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كشف هشام الهاشمى الخبير العراقى فى شؤون الجماعات المتطرفة عن وجود ألفى عنصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابى ما زالوا يتنقلون داخل الأراضى العراقية.

وقال الهاشمى ، فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية" نيوز ، إن عناصر تنظيم داعش يتواجدون فى 4 مثلثات صحراوية وجبلية بمحافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى ، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الأنفاق التى حفروها أثناء سيطرتهم على تلك المحافظات.

وأضاف إن المسلحين التابعين لتنظيم داعش لازالوا يشكلون خطرا على القوات الأمنية العراقية ، بالإضافة إلى المدنيين ، لافتا إلى أن أولويات داعش فى عملياته تبدأ باستهداف عناصر الحشد الذين ينتمون للمناطق التى يتواجد فيها ، ثم عناصر الحشد العشائرى ، ثم الحشد الشعبى، ثم القوات الأمنية ، فالمدنيين.

يذكر أن الأمم المتحدة أصدرت تقريرا الشهر الحالى يفيد بأن تنظيم "داعش" ما زال لديه ما يتراوح بين 20 ألفا و30 ألف مقاتل فى سوريا والعراق، على الرغم من التقدم العسكرى الذى تحقق ضد ذلك هذا التنظيم الارهابى.

