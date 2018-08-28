حماية وتطوير نهر النيل بالأقصر تنفذ 9 قرارات إزالة بإجمالى 97 حالة حتى الآن

واصل رجال الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة الأقصر، من حملاتهم لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بناءً على توجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، وتحت إشراف المهندس محمد سعد الدين المدير العام.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 9 قرارات إزالة منهم 7 قرارات إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بناحية الأقصر بإجمالى مسطح 890 م2، وقرارين إزالة عبارة عن مبانى وأسوار بناحية أرمنت الأقصر بإجمالى مسطح 157 م2، وبالتالى يصبح إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات بداية من 2018/8/1 وحتى الآن (97) قرار إزالة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة أو طواعية بمعرفة المخالفين.