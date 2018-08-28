حصاد 145 ألف و600 فدان من الذرة الشامية وإزالة مخالفات الأرز

صرح الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بأنه تم انعقاد اللجنة المشكلة لحصر ومراجعة مساحات الأرز المنزرعة بالمحافظة، المخالفة لقرارى وزارة الرى رقم 38 لسنة 2018، وقرار محافظة المنوفية رقم 94 لسنة 2018، موضحاً أن إجمالى مساحات الأرز المخالفة، والتى تمت إزالتها خلال هذا الموسم 3 فدان و 12 قيراط، كما تم تحرير عدد 13 محضر ضد المخالفين، مؤكداً بأنه جارى المتابعة المستمرة لاتخاذ اللازم فوراً ضد اى مساحات أرز يتم زراعتها.

كما أشار مدير مديرية الزراعة، بأنه تم حصاد مساحة 145 الف و600 فدان من الذرة الشامية الصيفية من إجمالى مساحة 263 الف و 337 فدان، بما يمثل 55 % من إجمالى المساحة المنزرعة بزمام المحافظة، وذلك حتى الآن.

وأكد مختار، على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين من أجل ترشيد إستهلاك المياه، وتحديد مساحات الأرز بما يتماشى مع حصة المياه المتاحة، وأن هناك حملات سوف تشن باستمرار للتصدى لجميع المخالفين، مشدداً على ضرورة تنفيذ إستراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة