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حبس عاطل حرض كلب على عقر ربة منزل بسبب خلافات الجيرة بالطالبية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:41 م
حبس عاطل حرض كلب على عقر ربة منزل بسبب خلافات الجيرة بالطالبية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "سامح.أ" 30 عامًا عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة؛ لاتهامه بتحريض كلب خاص على عقر سيدة بمنطقة الطالبية، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن المجني عليه تدعى "قمرة.س" وتبلغ من العمر 22 عامًا، وأنها اثناء عودته إلى منزلها بمنطقة الطالبية، هاجمها المتهم "سامح.أ" 30 عامًا بكلب خاص مملوك له، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتعدى عليها بالسب والشتم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حرض الكلب على المجني عليه فقام بنهشها فى قدمها اليسرى، مما أسفر عن إصابتها، وتبين من خلال التحريات أن المتهم سابق الأفراج عنه فى قضية "استعراض قوة".

كان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة وجه بتقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعليه تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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كلب يعقر سيدة

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استعراض قوة




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