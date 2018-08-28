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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:16 م
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حبس عاطلين سرقا مشغولات ذهبية بنصف مليون جنيه من محل مجوهرات بالهرم

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:49 م
حبس عاطلين سرقا مشغولات ذهبية بنصف مليون جنيه من محل مجوهرات بالهرم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بالهرم بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل مجوهرات بحى الهرم، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من "رامي. ك " صاحب محل مجوهرات أفاد فيه باكتشافه سرقة المحل الخاص به، حيث استولى اللصوص على مجوهرات قيمتها 550 ألف جنيه، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تمكن من القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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