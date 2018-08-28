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حبس صاحب مطعم ضبط بحوزته 310 كيلو لحوم فاسدة بالعجوزة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:00 ص
حبس صاحب مطعم ضبط بحوزته 310 كيلو لحوم فاسدة بالعجوزة لحوم فاسده - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة ، حبس صاحب مطعم، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه ببيع لحوم فاسدة للمواطنين بالعجوزة

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، ورود معلومات لمباحث التموين بالجيزة تفيد، قيام  " ز. أ " صاحب مطعم بدائرة القسم بتجميع كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تدويرها وتقديمها وجبات لرواد المطعم.   

 

وبمداهمة المطعم تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 310 كيلوجرامات من اللحوم، ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 50 كيلو من زيوت الطعام مجهولة المصدر

 


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