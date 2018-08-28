حبس زوجين بالشرقية قتلا ابنتهما وتخلصا من الجثة لشكهما فى سلوكها

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس زوجان بمدينة القنايات، قتلا نجلتهما وتخلص من جثتها بمصرف بدائرة المدينة، لإخفاء معالم الجريمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وبداية الواقعة، بتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية، لضباط إدارة البحث الجنائى، عن قيام زوجين بالتخلص من نجلتهما قتلا، لشكهما فى سلوكها.

وبعد صحة المعلومات والتحريات، تبين قيام " ح م" 42 سنة مزارع، بالتخلص من نجلته" ن" 19 سنة، بمساعدة زوجته" ن ع" 40 سنة ربة منزل.

وكشفت التحريات أن الزوجين، شك فى سلوك نجلتهما وأنها حامل، فقام باستدراجها إلى أرض زراعية يمتلكها وتخلص منها قتلا وأخفى الجثة فى الأرض.

وأضافت التحريات، أن الزوجين بعد حديث الأهالى عن ظهور رائحة كريهة من الأرض الزراعية، قاما سويا بنقل الجثة داخل جوالين بعد والتخلص منها فى مصرف، وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع النقيب أحمد عبد الغفار، رئيس مباحث القنايات، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط الزوجين.