حبس المتهمين بذبح سيدة عجوز كفيفة بالشرقية لسرقة 500 جنيه من منزلها

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بمعرفة شريف ألمظ مدير النيابة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بقتل سيدة عجوز كفيفة داخل منزلها لسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

بداية الواقعة، بتلقي اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس بالعثور علي "سميعة محمد الصغير الفولي " 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها.

انتقل ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وتبين من المعانية أن السيدة تم ذبحها، وأن الحادث بهدف السرقة، حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وأنتقل ضباط الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده العميد عمرو عبد الرؤوف رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وشارك فيه الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونيه والرائد علي عرفة بفرع البحث الجنائي، من التوصل للمتهمين وتبين أنهما " سالم م م س" 30 سنة مبيض محارة، و" إبراهيم ن ح" 20 سنة حلاق، وقاما بارتكاب الواقعة، وقاما بسرقة 500 جنيه من منزل المجنى عليها، وعندما تعرفت علي الأول من صوته قاما بالتخلص منها ذبحا.