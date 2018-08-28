حبس أمين شرطة مفصول بتهمة حيازة 250 جرام حشيش بالمعصرة

كتب ـ على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس أمين شرطة مفصول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى ربع كيلو، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، بإشراف المقدم هانى الحداد، رئيس المباحث، تمكنوا من ضبط "ا.ا" أمين شرطة مفصول من الخدمة منذ 10 سنوات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.