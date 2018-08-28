حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28/8/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 34 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 27، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها اقل من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة بالأخص فى المناطق الجبلية مع ظهور بعض السُحب المنخفضة. وتصبح حارة فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة فى عموم المناطق مع ظُهور السحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار فى باقى المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.