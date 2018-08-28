"جهاز الاتصالات" يبحث توفير ترددات جديدة لشركات المحمول لتحسين الخدمة

كتبت هبة السيد

يبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات توفير ترددات جديدة لشركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرى، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يتجه الجهاز لبحث موقف الشركات من هذا الأمر واستعدادهم لشراء ترددات جديدة للخدمة، وفقا لما أكده مسئول بالجهاز لليوم السابع.

وخاطبت بعض شركات المحمول الجهاز للحصول على ترددات جديدة للخدمة، وشهد مستوى خدمات الاتصالات تراجعا فى بعض الأحيان، لاسيما تلك الفترة التى تمت بها عمليات إعادة توزيع الترددات.

ولم تطبق لائحة جزاءات جودة الخدمة التى وقعتها شركات المحمول فى وقت سابق لأسباب أرجعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسرعة استجابة الشركات لحل أى أعطال، أو مشكلات تؤثر على جودة الخدمة فى المناطق التى يرصدها الجهاز.

وطرح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مناقشة لشركات عالمية لاختيار شركة تقوم بعمل قياسات جودة الخدمة تعمل تحت إشراف الجهاز، وذلك فى ضوء زيادة المناطق التى كان يقوم بها الجهاز بعمل قياسات جودة الخدمة من أكثر من 30 منطقة إلى ما يزيد عن 90 منطقة، إضافة إلى أن الكثير من منظمى الاتصالات فى العالم يلجأون لذلك.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق، إن الشركات المتقدمة للمناقصة تقوم حاليا بعمل قياسات تجريبية وبناء عليه سيتم حسم المناقصة.

وكشف الوزير، فى رده على أسئلة اليوم السابع، أن نتائج قياسات جودة الخدمة على مستوى الجمهورية سيتم نشرها على موقع الجهاز بشكل مفصل أمام مشتركى المحمول، وهو ما سيتيح لكل عميل التعرف على جودة الخدمة بالمنطقة المتواجد بها وحسم اختياره للشبكة التى يختارها فى هذا الشأن.

وأضاف الوزير أن هذا الأمر سيخلق ميزة تنافسية لكل شركة للحفاظ على جودة الخدمة بشكل أكبر عن الحملات الدعائية والإعلانية، مضيفا بشأن إمكانية تطبيق لائحة جزاءات جودة الخدمة على الشركات قائلا: "لا يجب استباق هذا الأمر إذ أن تحفيز المنافسة أهم من فرض جزاءات.