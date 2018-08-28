"جت إيروايز" الهندية تسعى لطمأنة المستثمرين بخطة لخفض النفقات

رويترز

سعت جت إيروايز الهندية، التى تملك الاتحاد للطيران الإماراتية جزءا منها، اليوم الثلاثاء إلى طمأنة المستثمرين بأنها تتخذ إجراءات لخفض النفقات وتعزيز الإيرادات، وذلك بعد يوم من إعلان الناقلة المتعثرة عن تكبدها ثانى خسائرها الفصلية على التوالى.

وتواجه جت صعوبات مالية، لكنها قالت إنها واثقة في قدرتها على خفض التكاليف ومواصلة تسيير الرحلات الجوية، نافية تقارير تفيد بأنها أبلغت موظفيها بأن السيولة تنفد لديها.

والهند أسرع أسواق الطيران نموا فى العالم، لكن ارتفاع أسعار الوقود وضعف الروبية والمنافسة السعرية كلها عوامل قلصت ربحية الناقلة. وكانت إنترجلوب أفييشن، التي تدير إنديجو أكبر ناقلة في البلاد، أعلنت الشهر الماضي هبوط أرباحها بنسبة 97 فى المائة.

وقال فيناي دوبي الرئيس التنفيذي لشركة جت إيروايز للمحللين عبر الهاتف: "يمر قطاع الطيران الهندي بمرحلة صعبة، رغم أنه يشهد نموا مطردا وقويا في عدد المسافرين.. لم تستطع شركات الطيران تمرير تلك الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار التذاكر"، مضيفا أن القطاع لا يستطيع إبقاء الأسعار منخفضة في الأمد الطويل خصوصا مع صعود أسعار الوقود.

وقالت جت اليوم أيضا إنها ستستثمر فى أنشطتها، وستخفض التكاليف بما يتجاوز 20 مليار روبية (285 مليون دولار) خلال عامين، كما تخطط لجمع أموال من خلال بيع حصة في برنامج المسافر الدائم التابع لها.

وستأتى بعض الوفورات من خفض نفقاتها المرتبطة بأعمال الصيانة والفائدة وتكاليف المبيعات والتوزيع وترشيد أسطول الطائرات.

وقال المدير المالي للشركة أميت أجاروال للمحللين إن الشركة تتوقع توفير نحو 3.7 مليون روبية هذا العام من تكاليف الصيانة، كما تتوقع خفضها بواقع 6.5 مليار روبية بدءا من الأول من يناير 2019.

وتملك شركة الطيران نحو 16 طائرة عريضة البدن بقيمة تتراوح بين 750 مليونا و800 مليون دولار، وتبلغ ديونها المرتبطة بتلك الطائرات حوالي 280 مليون دولار، وتنوى بيع وإعادة تأجير جزء من أسطولها، وفقا لما ذكره المدير المالى.

وأضاف أن جت إيراويز جمعت 300 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر من البنوك وعبر حوافز تأجير لتلبية نفقاتها التشغيلية، وتلك المرتبطة بالفائدة وسداد بعض ديونها. وبلغ صافي ديون الشركة 73.64 مليار روبية فى 30 يونيو الماضى.

كما تخطط الشركة لإضافة 11 طائرة بوينج من طراز 737 ماكس إلى أسطولها في سنتها المالية الحالية، والتي تقول إنها تتمتع بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 15 و18 بالمائة. وقدمت الشركة طلبية مؤكدة لشراء ما إجماليه 225 طائرة من هذا الطراز.

وتكبدت جت إيروايز خسارة قدرها 13.23 مليار روبية في الربع المنتهي في يونيو، مقارنة مع ربح قدره 535 مليون روبية قبل عام، رغم زيادة إيراداتها بنسبة 6.4 بالمائة.

وقال أجاروال إن ارتفاع أسعار برنت كان له تأثير سلبي يزيد على ستة مليارات روبية في ذلك الربع، بجانب خسائر من أسعار الصرف بلغت 3.44 مليار روبية.