تيريزا ماى تؤكد عزم بريطانيا زيادة استثماراتها فى أفريقيا

كيب تاون (أ ش أ)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، عزمها العمل على زيادة الاستثمارات البريطانية فى أفريقيا وفتح أسواق جديدة فى القارة السمراء للمنتجات البريطانية.

وقالت ماى - خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء، فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ونقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - إنه من مصلحة بريطانيا تعزيز اقتصاديات أفريقيا، حتى يتسنى لرجال الأعمال البريطانيين الاستثمار هناك بشكل حر وعادل، وخلق عملاء جدد للمصدرين البريطانيين، إلى جانب خلق فرص عمل فى القارة السمراء، الأمر الذى يعد أفضل سبيل لمكافحة التطرف وعدم الاستقرار ومن شأنه أن يقلل تدفق الهجرة إلى أوروبا.

ولفتت ماى إلى أن القارة الأفريقية شهدت تقدما ملحوظا خلال القرن الماضى فى العديد من المجالات من بينها التعليم والصحة وجهود مكافحة الفقر إلا أن هناك تحديدات جديدة تواجه أفريقيا والعالم أجمع من أبرزها الإرهاب..مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قتلت يد الإرهاب حوالى 20 ألف شخص فى أفريقيا فى حوادث كان من أبرزها الحصار الذى وقع عام 2013 فى مركز تجارى بنيروبى، والانفجار الهائل الذى وقع العام الماضى فى مقديشيو إلى جانب هجمات القاعدة التى تشنها فى بوركينا فاسو.

وأضافت أن الإرهاب والتطرف يهدد حياة المواطنين سواء فى أفريقيا أو أوروبا..مشيرة إلى أن التجارة الحرة والعولمة جلبت العديد من الفوائد إلا أن هذه الفوائد لم يشعر بها الجميع، ويخشى العديد من المواطنين من التهميش، لاسيما منذ الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم عام 2008، والتى بدأ بعدها الذكاء الاصطناعى يتخذ كبديل عن العمالة التقليدية.

يشار إلى أن ماى وصلت اليوم إلى مدينة كيب تاون فى جنوب أفريقيا، وذلك فى مستهل جولة أفريقية تقوم بها تشمل أيضا كلا من نيجيريا وكينيا، فيما تعد هذه الجولة الأولى التى تقوم بها ماى فى قارة أفريقيا منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا فى عام 2016.