video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيريزا ماى تؤكد عزم بريطانيا زيادة استثماراتها فى أفريقيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:22 م
تيريزا ماى تؤكد عزم بريطانيا زيادة استثماراتها فى أفريقيا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
كيب تاون (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، عزمها العمل على زيادة الاستثمارات البريطانية فى أفريقيا وفتح أسواق جديدة فى القارة السمراء للمنتجات البريطانية.

وقالت ماى - خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء، فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ونقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - إنه من مصلحة بريطانيا تعزيز اقتصاديات أفريقيا، حتى يتسنى لرجال الأعمال البريطانيين الاستثمار هناك بشكل حر وعادل، وخلق عملاء جدد للمصدرين البريطانيين، إلى جانب خلق فرص عمل فى القارة السمراء، الأمر الذى يعد أفضل سبيل لمكافحة التطرف وعدم الاستقرار ومن شأنه أن يقلل تدفق الهجرة إلى أوروبا.

ولفتت ماى إلى أن القارة الأفريقية شهدت تقدما ملحوظا خلال القرن الماضى فى العديد من المجالات من بينها التعليم والصحة وجهود مكافحة الفقر إلا أن هناك تحديدات جديدة تواجه أفريقيا والعالم أجمع من أبرزها الإرهاب..مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قتلت يد الإرهاب حوالى 20 ألف شخص فى أفريقيا فى حوادث كان من أبرزها الحصار الذى وقع عام 2013 فى مركز تجارى بنيروبى، والانفجار الهائل الذى وقع العام الماضى فى مقديشيو إلى جانب هجمات القاعدة التى تشنها فى بوركينا فاسو.

وأضافت أن الإرهاب والتطرف يهدد حياة المواطنين سواء فى أفريقيا أو أوروبا..مشيرة إلى أن التجارة الحرة والعولمة جلبت العديد من الفوائد إلا أن هذه الفوائد لم يشعر بها الجميع، ويخشى العديد من المواطنين من التهميش، لاسيما منذ الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم عام 2008، والتى بدأ بعدها الذكاء الاصطناعى يتخذ كبديل عن العمالة التقليدية.

يشار إلى أن ماى وصلت اليوم إلى مدينة كيب تاون فى جنوب أفريقيا، وذلك فى مستهل جولة أفريقية تقوم بها تشمل أيضا كلا من نيجيريا وكينيا، فيما تعد هذه الجولة الأولى التى تقوم بها ماى فى قارة أفريقيا منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا فى عام 2016.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ماى تستهل زيارتها إلى جنوب إفريقيا بزيارة مدرسة بريطانية

تيريزا ماى

افريقيا

بريطانيا

جنوب افريقيا




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة