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توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة أمام مجمع التحرير.. تعرف على محتوياتها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:37 م
توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة أمام مجمع التحرير.. تعرف على محتوياتها نائب محافظ القاهرة
كتب سبد الخلفاوى
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شهد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، بدء توزيع شنط المدارس ضمن مبادرة مكافحة الغلاء تحت اسم "شنطة النجاح"، وذلك امام مجمع التحرير بميدان التحرير.
 
 
وقال نائب محافظ القاهرة، إن الشنطة تباع بمحتوياتها بـ60 جنيها، لرفع العبء عن المواطن محدود الدخل، بالتزامن مع قرب العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أن محتويات الشنطة هى "2 قلم رصاص و2 قل جاف 2 كشكول 2 براية 2 أستيكة و2 مسطرة ومقلة". 
 
 
من جانبه، قال الدكتور حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، إن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا اليوم، وهى امتداد لمعرض مستلزمات المدارس بالفجالة بأسعار أقل من الجملة، بالتنسيق مع طاهر الأزهرى عضو الأمانة العامة للمجلس. 
 
 
وأضاف فودة، أن سيارات المبادرة ستقف فى كل ميادين القاهرة، خاصة المناطق الشهبية ومنشاة ناصر لتوفير الشنط بالأسعار المخفضة،  كما تم تنظيم معرض دائم بنقابتى المعلمين بالقاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار أقل من الجملة.
 
 
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (1)جانب من الفعالية
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (2)
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (3)جانب من توزيع الشنط
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (4)
توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة أمام مجمع التحرير

نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (5)
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس
نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (6)
جانب من الفعالية

نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (7)
توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة 

نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع شنط المدارس باسعار مخفضة امام مجمع التحرير (8)
إقبال على توزيع شنط المدارس بأسعار مخفضة 

 


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