video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 861 حكما وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:58 ص
تنفيذ 861 حكما وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية كلابش - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 861 حكمًا متنوعًا منها 686 حكمًا جزئيا، و154 حكم غرامات، و9 أحكام مستأنفة ،11 أحكام مخالفات، وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 95 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة عامل فى حديقة الغابة بالإسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة