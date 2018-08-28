تنفيذ 861 حكما وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 861 حكمًا متنوعًا منها 686 حكمًا جزئيا، و154 حكم غرامات، و9 أحكام مستأنفة ،11 أحكام مخالفات، وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 95 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.