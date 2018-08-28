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تموين الأقصر تحرر 12 محضر ومخالفة في حملات بمدينة أرمنت

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:09 ص
تموين الأقصر تحرر 12 محضر ومخالفة في حملات بمدينة أرمنت سلع غذائية
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة تموينية بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع ادارة تموين أرمنت، حيث تم تحرير 12 محضر ومخالفة تموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.

وشملت المخالفات محضر تجميع 7طن بوتاجاز، ومحضر تجميع ربع طن دقيق مخابز، ومحضر ضبط 19كيلو دجاج منتهى الصلاحية، ومحضر مخالفة التعليمات لأحد المطاحن، و2 محضر توقف مخابز، و3 محاضر عدم اعلان، و 2 محضر حيازة 40كيلو سكر تموين، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وتم عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 


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