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تعرف على خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية "دور ثانى"× 6 معلومات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:04 م
تعرف على خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية "دور ثانى"× 6 معلومات وزير التعليم يعتمد النتيجة
كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بنسبة نجاح 89.4%.

 

ويقدم "اليوم السابع"، شرحا لخطوات تقديم التظلم على النتيجة:

-  الوزارة تعلن اليوم نتيجة الثانوية العامة على موقعها الرسمى اليوم، على أن تعلن غدا الأربعاء فى المدارس. 

- إتاحة جميع أسئلة الامتحانات، ونماذج الإجابة (أ، ب، ج، د) في كافة المواد الدراسية على موقع الوزارة

- مراجعة الإجابات في ضوء نماذج الإجابة التى أعدتها الوزارة قبل التقدم بإجراءات التظلم من نتائجهم.

- فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، بدءا من غدا الخميس، ولمدة 15 يوما.

- تسديد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية.

- يتقدم بطلب تظلم، ويتوجه إلى الكنترولات للإطلاع على كراسة الإجابة.


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