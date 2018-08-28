تعرف على خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية "دور ثانى"× 6 معلومات

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بنسبة نجاح 89.4%.

ويقدم "اليوم السابع"، شرحا لخطوات تقديم التظلم على النتيجة:

- الوزارة تعلن اليوم نتيجة الثانوية العامة على موقعها الرسمى اليوم، على أن تعلن غدا الأربعاء فى المدارس.

- إتاحة جميع أسئلة الامتحانات، ونماذج الإجابة (أ، ب، ج، د) في كافة المواد الدراسية على موقع الوزارة

- مراجعة الإجابات في ضوء نماذج الإجابة التى أعدتها الوزارة قبل التقدم بإجراءات التظلم من نتائجهم.

- فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، بدءا من غدا الخميس، ولمدة 15 يوما.

- تسديد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية.

- يتقدم بطلب تظلم، ويتوجه إلى الكنترولات للإطلاع على كراسة الإجابة.