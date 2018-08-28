تعرف على خطة إنشاء "مدن الجيل الرابع" ومنها العاصمة الإدارية

كتبت : نورا فخرى

تستهدف الحكومة إنشاء جيل من المدن الجديدة (مدن الجيل الرابع) على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالى 150 مليار جنيه، وتم البدء فى تنفيذ 13 مدينة عمرانية متكاملة جديدة، ومن المخطط استكمال تنفيذها خلال الفترة من (2018/2019 - 2021/2022) بتكلفة كلية تبلغ 150 مليار جنيه، لإنشاء حوالى 93.6 ألف وحدة سكنية و20 ألف وحدة تجارية بهذه المدن وأكثر من 7 آلاف و550 ألف فيلا وشاليه، وتنفيذ أعمال مرافق البنية الأساسية علي حوالى 48 ألف فدان، وإنشاء محطات معالجة وتحلية وتنقية بطاقة تبلغ 1190 ألف م3/ يوم.

وفي هذا الإطار استعرض برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، المخططات والمدن المستهدفة خلال فترة عمل البرنامج وذلك وممثلة فى الأتى:

1) تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة لشمال وجنوب سيناء، بما يشمل أعمال تخطيط وتنفيذ مدينتى بئر العبد ورفح الجديدتين، واستكمال مدينة شرق بورسعيد (سلام) وتطوير ميناء العريش ومطار العريش الدولى.

2) العاصمة الإدارية الجديدة: الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية و950 فيلا جارى تنفيذها على مساحة ألف فدان فى الحى السكني الثالث، وتنفيذ حى جاردن سيتى الجديدة على مساحة ألف فدان بعدد 23 ألف وحدة، وتنفيذ حي المالي والاعمال، ومدينة الفتنون والثقافة والنهر الاخضر، والبينة الاساسية للمرحلة الأولي بالكامل بمساحة 40 ألف فدان، وتنفيذ محطة تنقية مياة الشرب بطاقة 800 ألف م3، والمرحلة الأولى لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 250 ألف م3/يوم.

3) مدينة العلمين الجديدة : تنفيذ الأبراج الشائطية بعدد 4000 وحدة سكنية، والكورنيش بطول 15 كم، وعدد 15 كوبرى علي البحيرات، وتنفيذ 5000 وحدة بمشروع سكن مصر، و1320 وحدة إسكان متميز، وتنفيذ مدينة الفنون والثقافة، وجامعتى العلمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديميية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، مدرس لوزان للفندقة، تنفيذ وتشغيل المنطقة الصنتاعية، تنفيذ محة تحلية مياة البحر بطاقة 150 ألف م3/ يوم ومحطة معالحة الصرف الصحى بطاقة 90 ألف م3/ يوم.

4) مدينة ناصر (غرب أسيوط) : تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولي بمساحة 1100 فدان وتنفيذ المرحلة الأولي لمحطة تنقية مياة الشرب بطاقة 25 ألف م3م يوم وتنفيذ 1500 وحدة إسكان إجتماعى و1100 وحدة إسكان سكن مصر.

5) مدينة غرب قنا : تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1100 فدان، وتنفيذ المرحلة الأولي لمحة تنفية مياة الشرب بطاقة 25 ألف م3/ يوم، وتنفيذ 1500 وحدة إسكان إجتماعي و1100 وحدة إسكان سكن مصر.

6) مدينة شرق بورسعيد (سلام) : تنفيذ 10 الاف وحدة إسكان إجتماعي و5700 وحدة فيلات وشالية.

7) مدينة المنصورة الجديدة : تنفيذ 16 ألف وحدة إسكان إجتماعي و900 فيلا ومرافق المرحلة الأولي بمساحة 2000 فدان والكورنيش، وجامعه المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.

8) استكمال تنفيذ مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة.