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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:40 م
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تشييع جنازة شهيد الشرطة "أحمد عيد" من بنى سويف

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:10 م
تشييع جنازة شهيد الشرطة "أحمد عيد" من بنى سويف تشييع الجنازة
بنى سويف :هانى فتحى
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 تقًدم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمد جمعة حجازى المستشار العسكرى للمحافظة، جموع مشيعى جنازة الشهيد مجند شرطة "أحمد عيد حسن" ابن قرية زرابى الحيبة مركز الفشن ،والذى استشهد بالعريش.

 

حيث أدى المحافظ ومدير الأمن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، بحضور المحاسب محمود مغربى رئيس المدينة ،والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ،والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمربن عبدالعزيز ،والشيخ أحمد عبدالعال أمام وخطيب المسجد ،والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد انطلقت من أمام المسجد وسط هتافات منددة بالإرهاب.

 

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، موجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن والمواطن فى أمن واستقرار.

 


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