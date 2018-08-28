تسجيل 30 ألف مولود ببطاقات التموينية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن الانتهاء من إضافة 30 ألف مولود للبطاقات التموينية من خلال المكاتب التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، منذ بداية فتح باب الإضافة إبتداءاً من اول أغسطس الجارى حتى اليوم الثلاثاء 28 منه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل وتفعيل لبرنامج الحكومة وموافقة رئيس مجلس الوزراء على فتح تسجيل المواليد التى يتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية، على أن يتم إضافة مواليد 1/1/2006 حتى 31/12/2015.

و أكد المحافظ، فى بيان صحفى، أن الدولة لا تألوا جهداً فى توفير الدعم إلى مستحقيه عن طريق توفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة والتى لا تتيح لهم ظروفهم المالية الحصول عليها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وأفادت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية، عن قيام المديرية والمكاتب التموينية بتلقى طلبات إضافة المواليد للبطاقات التموينية من خلال المكاتب التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمدة ثلاثة أشهر إبتداءاً من 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر، على ألا يتجاوز عدد المواليد التى يتم إضافتهم عن 3 مواليد، موضحة أنه تم إستلام 64 ألف و988 إستمارة لإضافة 104 ألف و995 مولود للبطاقات التموينية، وإنه تم الإنتهاء من إضافة 30 ألف و35 مولود حتى الأن، وجارى إدخال بيانات باقى المواليد لإضافاتهم للبطاقات التموينية خلال الفترة القادمة.