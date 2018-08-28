تحقيقات عقر كلب لربة منزل بالطالبية:حرضه عليها عاطل بسبب خلافات الجيرة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شخص بتحريض كلب خاص على عقر سيدة بمنطقة الطالبية، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن المجني عليه تدعى "قمرة.س" وتبلغ من العمر 22 عامًا، وأنها اثناء عودته إلى منزلها بمنطقة الطالبية، هاجمها المتهم "سامح.أ" 30 عامًا بكلب خاص مملوك له، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتعدى عليها بالسب والشتم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حرض الكلب على المجني عليه فقام بنهشها فى قدمها اليسرى، مما أسفر عن إصابتها، وتبين من خلال التحريات أن المتهم سابق الأفراج عنه فى قضية "استعراض قوة".

وكان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة وجه بتقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعليه تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.