تحرير 17 محضر تموينى فى حملة مكبرة بمدينة ساقلته بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم تحرير 17 محضر تموينى متنوع فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بالاشتراك مع لجنة حماية المستهلك، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية، وضمان جودة السلع المعروضة ومدى صلاحيتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك للمرور على الاسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيتريات، حيث تم المرور على شوارع 23 يوليو، والشنشيفى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر متنوع ما بين عدم نظافة، وعدم وجود رخصة، وعدم اعلان عن الاسعار، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات ومراقبة السلع والمواد الغذائية المتداولة بالمحلات والأسواق والت أكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى.