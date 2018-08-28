تحرير 1301 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

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تحرير 1301 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبيةالثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:21 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
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محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو
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