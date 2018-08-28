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تحرير 1301 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:21 ص
تحرير 1301 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية حملة مرورية - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1301 مخالفة مرورية.
 
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1301 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و142 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 1875جنيه وسحب 11 دراجة نارية وحجز 4 دراجات.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 30 رخصة وتحصيل 4250 جنيه غرامة.
 
 
 
 

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