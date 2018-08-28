تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات على تجارة الآثار بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل شاب، بسبب الخلاف على تجارة الآثار بأبو النمرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وبالتحري تبين أن خلافا نشب بين المجنى عليه وآخرين بسبب الخلاف على تجارة الآثار ومبلغ مالى، مما دفعهم لإطلاق النار عليه.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، بعد تحديد هويتهم، ونشر الأكمنة اللازمة لضبطهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.