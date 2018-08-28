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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" لـ 22 سبتمبر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:22 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" لـ 22 سبتمبر المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء،  تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية"، لـ 22 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.
 
 
 
 

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