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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:20 م
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بوتين يضع الإبتكار التكنولوجى فى رأس أولويات روسيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:08 م
بوتين يضع الإبتكار التكنولوجى فى رأس أولويات روسيا بوتين
أ ف ب
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال زيارة الثلاثاء الى منتدى تكنولوجى فى نوفوسيبيرسك، أبرز مدن سيبيريا، ان الابتكار العلمى سيكون إحدى الأولويات الكبيرة لروسيا.

وقال بوتين الذى نشر الكرملين تصريحاته ان "تحقيق إنجاز تكنولوجى وعلمى جزء من ابرز أهدافنا وأولوياتنا".

وأضاف "أنا مقتنع أننا نستطيع إنجاز ذلك من خلال توحيد جهود الدولة والمؤسسات والمجموعة العلمية والجامعية، وزيادة حرية شعبنا على صعيدى المبادرة والابتكار".

وأكد بوتين أن الارصدة الممنوحة للبحث العلمى قد تضاعفت 20 مرة على صعيد القيمة الحقيقية منذ وصوله الى الحكم، داعيا السلطات الى "فعل كل شىء" لتقديم إمكانيات "للشبان الموهوبين" و"اجتذاب علماء من جميع أنحاء العالم الى روسيا".

ومن أبرز تحدياته، ما يواجهه الاقتصاد الروسى من نقص على صعيد اليد العاملة المتخصصة، نتيجة ازمة ديموغرافية حادة تلت سقوط الاتحاد السوفيتى.

 


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الابتكار العلمى




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