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بنك الإسكان والتعمير يكرم أوائل الثانوية العامة بالتعاون مع "التعليم"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:30 ص
بنك الإسكان والتعمير يكرم أوائل الثانوية العامة بالتعاون مع "التعليم" المهندس فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير
كتب محمود طه حسين
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يكرم بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال حفل تكريم، أوائل طلاب الثانوية العامة والتعليم الفنى والمكفوفين.

 

ومن المقرر أن يحضر الحفل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وفتحى السباعى رئيس مجلس إدارة البنك وهشام السنجرى وكيل أول الوزارة للخدمات التربوية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور طارق خليل رئيس مجلس أمناء جامعة النيل والدكتور محمود المتينى عميد كلية طب عين شمس والدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب القصر العينى وعدد من قيادات الوزارة والبنك والمؤسسات التعليمية.

 

ويقام الحفل صباح اليوم الثلاثاء فى إحدى فنادق القاهرة.


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