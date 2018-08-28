بلاغان جديدان للنائب العام يتهم حمدين صباحى بقلب نظام الحكم والدعوة للتظاهر

كتب أحمد إسماعيل - أحمد عبد الهادى

تقدم المحامى محمد بشر ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، بسبب تصريحاته الأخيرة حول رئيس الجمهورية، والنظام السياسى بالبلاد.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 9511 عرائض النائب العام، أن المبلغ ضده عقد اجتماعا تنظيميا فى شقة، ودعا المواطنين إلى الاجتماع دون تمييز مدعيا قيادته لتنظيم غير رسمى بالمخالفة لقانون الأحزاب ويدعى " الحركة المدنية الديمقراطية"، من أهدافه الرئيسية التحريضية على قلب نظام الحكم فى الدولة .

وأضاف: " تعمد المبلغ فى حقه إذاعة اخبار فى الخارج والداخل تنطوى على إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ،وأن السلطة داخل مصر استبدادية قمعية، تضر بمصالح الشعب مما يؤدى إلى إضعاف الثقة بالدولة والنيل من هيبتها واعتبارها".

وذكر، أن حمدين صباحى اعترف باشتراكه مع معصوم مرزوق وباقى متهمى القضية، فى الدعوة للتظاهر، وتنفيذ أهداف الجماعة الإرهابية.

وفى سياق البلاغات المقدمة ضد صباحى، تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات اسـتئناف الإسكندرية قيد تحـت رقم 5203 / 2018 اتهم فيه حمدين صباحى بالتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ودعم ومشاركة جماعة إرهابية وهى جماعة الإخوان فى تحقيق أهدافها لإسقاط مؤسسات الدولة