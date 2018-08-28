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بدء معسكر مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:59 م
بدء معسكر مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة معسكر مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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انطلقت مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة التى يتم تنفيذها بمدينة النوبارية فى الفترة من 27 / 8 ـ 30 / 8 / 2018.
 
وقام الطلبة والطالبات المشاركون بتناول وجبة الافطار وارتداء الزى المخصص لهم والتوجه لأداء تحية العلم بفناء المعسكر ثم التوجه لاستقلال الاتوبيسات المخصصة لنقلهم لإحدى القرى السياحية التابعة لمدينة النوبارية لقضاء يوم ترفيهى بها وزيارة معالم المدينة والمصانع الموجودة بها.
 
ومن المقرر أن يتضمن اليوم الاول للمعسكر برامج تثقيفية ومحاضرات وانشطة رياضية على ملاعب نادى مبارك وتناول وجبه الغذاء بالنادى كما سيتم مساءا عقد ندوات تثقيفية وحفلات سمر وتناول العشاء.
 
ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة القائمين على المبادرة والمشرفين عليها بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلبة المشاركين لخروج المبادرة بالشكل اللائق والذى يحقق الاهداف المرجوة منها واستثمارها فى تنمية وعى واتجاهات الطلبة الإيجابية نحو العمل الحر والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى جاءت خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة بضرورة اعداد اجيال جديدة من المراحل العمرية المختلفة من الطلائع والشباب والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وثقل مواهبهم فى جميع المجالات.
 
 
 
 

 


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