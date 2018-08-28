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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:38 م
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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطلق حملة تطعيم العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضد الأمراض المعدية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:19 م
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطلق حملة تطعيم العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضد الأمراض المعدية محافظ كفرالشيخ يطلق حملة تطعيم العاملين بقطاع مياه الشرب
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة تطعيم العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى ضد الأمراض المعدية، بمحطة الصرف الصحى بسخا، شرق جنوب مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، رئيس منطقة مياه كفر الشيخ والقيادات التنفيذية .

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة، لافتا ان الشركة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «شهادة الجودة T.S.M» تحت إشراف وكالة التعاون الألمانية “G.I.Z” لإدارة الجودة المستدامة، لـ 9 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المحافظة، منها محطات مياه شرب،"  كحيلو،المفتى، بلطيم،بكفر الشيخ " ومحطات معالجة مياه صرف " العجوزين،قلين، كفر الشيخ" .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن في ابعد تجمع سكنى واطراف الشبكات بجوده عالية، وضمان معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، لافتا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات وحصول محطات كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى على شهادة ادارة الجودة المستدامة .

ومن جانبه قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والعضو المنتدب، ان حملة تطعيم جميع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى تبدأ من اليوم ولمدة أسبوع تتم ضد الامراض المعدية أهمها "الاتهاب الكبدى الوبائى بنوعية ،الالتهاب الرئوى ، التيفود، الكوليرا،التيتانوس"، لضمان تقديم خدمة متميزة وحماية العاملين ضد الأمراض، وجودة التشغيل.

1-محافظ كفرالشيخ يطلق حملة تطعيم العاملين بقطاع مياه الشرب
محافظ كفرالشيخ يطلق حملة تطعيم العاملين بقطاع مياه الشرب

 

2- جانب من اطلاق الحملة
جانب من اطلاق الحملة

3- العاملين بمحطة مياه الشرب

العاملين بمحطة مياه الشرب

 


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