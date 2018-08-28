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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:37 م
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بالصور.. إزالة التعديات على موقع إنشاء محطة الصرف الصحى بالجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:32 م
بالصور.. إزالة التعديات على موقع إنشاء محطة الصرف الصحى بالجزيرة الخضراء بكفر الشيخ رئيس مدينة مطوبس يتابع تسليم أرض محطة الصرف الصحى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة شرطية ترأسها اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، من إزالة التعديات على موقع  محطة صرف الجزيرة الخضراء، للجهة المشرفة على إقامة محطة الصرف الصحى، كما تمكنت حملة الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء من إزالة التعدى على الأرض الزراعية بقرية وقف بحرى.

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أنه عقد برتوكولاً بين جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان والمجلس الاستشارى الرئاسى للتنمية المجتمعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوفير خدمة الصرف الصحى بقرى الجزيرة الخضراء، متضمنة الشبكات، وأنظمة المعالجة وجودة مياه الشرب لأبناء قرية الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وأبوخشبة والسكرى، كما يقضى البروتوكول بإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه الشرب المغذية لقرى الجزيرة الخضراء، مقدمًا الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى من أجل توفير صحة أفضل لأبناء الجزيرة الخضراء والقضاء على مسببات الامراض والأوبئة وبؤر التلوث .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن قرية الجزيرة الخضراء تتميز بموقعها الجغرافى بالإضافة إلى قربها من أكبر مشروع اللاستزراع السمكى "بركة غليون" وهى ضمانة حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادى للسكان المحليين وجودة الحياة لهم وتوفير فرص العمل اللازمة لأبناء الجزيرة والقرى التابعة وتحسين أوضعهم الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، بإحداث تنمية حقيقية فى المنطقة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القطاع الخاص هو القوى الداعمة والدافعة للمجتمع وهم شركاء فى التنمية، بالاضافة الى المساهمة فى حل العديد من المشاكل الاجتماعية، ونسعى دائما الى تكاتف المجتمع المدنى مع الدولة لتحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية لأفراد المجتمع والمحافظة على صحة المواطنين .

1- رئيس مدينة مطوبس يتابع تسليم أرض محطة الصرف الصحي
رئيس مدينة مطوبس يتابع تسليم أرض محطة الصرف الصحي

 

2- قوات الامن خلال عملية التسليم والتنفيذ وازالة التعديات
 قوات الامن خلال عملية التسليم والتنفيذ وازالة التعديات

 

3- جانب من قوات الامن
 قوات الأمن

 

4- جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

5- إزالة التعديات
 إزالة التعديات

 

6- إزالة تعديات على اراضي زوراعية
 إزالة تعديات على اراضي زوراعية

 

 

 


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