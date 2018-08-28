بالاسماء.. إصابة 19 شخص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق العلمين

مطروح - حسن مشالي

أصيب 19 شخصًا، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 58 على الطريق العلمين _ وادي النطرون، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزى.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى العلمين المركزي، بدخول 19 مصابًا، إثر حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 58 على الطريق الدولي العلمين _ وادي النطرون.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

والمصابين هم

1)مني سعيد عبدالحميد 43 سنة الجيزه كدمات وسحجات بالجسم كدمه شديده بالراس اشتباه مابعد الارتجاج

2)عفاف حسين مصطفى 10سنوات من القاهره كدمات وسحجات بالجسم كدمه شديده بالراس كدمه شديده بالطن اشتباه مابعد الارتجاج

3)بلال حسين مصطفى 6 سنوات القاهره

اشتباه كسر بالجمجه كدمه شديده بالعين من الناحيه اليسري اشتباه مابعد الارتجاج

4)يوسف محمد طه10 سنوان القاهره كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

5)عواطف رضوان محمود 50 سنة الجيزه

جرح قطعي بفروه الرأس كدمات وسحجات بالجسم كدمه شديده بالظهر والراس اشتباه مابعد الارتجاج

6)اشجان زينهم السيد42 سنة من القاهرة كدمات وسحجات بالجسم

اشتباه مابعد الارتجاج

7)تسنيم محمود محمد 17 سنة من القاهرة جرح قطعي بفروه الرأس كدمه شديده بالراس كدمه شديده بالبطن والرقبه اشتباه مابعد الارتجاج

8)حسام محمد حسن 29 سنة من القاهرة

جرح قطعي بفروه الرأس اشتباه كسر بالفقرات العنقيه اشتباه مابعد الارتجاج

9)منال محمد السيد 45 سنة من الاسماعلية جرح قطعي بفروه الرأس

اشتباه كسر بالفقرات العنقيه اشتباه مابعد الارتجاج

10)عمرو محمود محمد 27 سنة من القاهرة كدمه شديده بالراس اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعدده بالجسم

11)محمد حسن محمد 58 سنة من القاهرة اشتباه كسر باليد اليمني كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

12)سميره محمد حسن 18 سنة من القاهره كدمه شديده بالراس كدمه شديدة بالبطن وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

13)عصام محمد محمد 42 سنة من القاهرة كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات متعددة بالجسم

14)بدريه حنفي بيومي 52 سنة من الجيزة اشتباه كسر بالفقرات العنقيه كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

15)عبدالرحمن محمود محمد21 سنة من القاهرةكدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

16)محمد طه الخياط47 سنة من القاهرة

اشتباه كسر بالقدم اليمني كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

17)نور الدين حسين مصطفى 13 سنة من القاهرة كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج و اشتباه كسر بالقدم اليسري

18)منه محمد طه 6 سنوات من القاهرة كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج

19)يوسف محمد طه 10 سنوات القاهرة كدمات وسحجات بالجسم اشتباه مابعد الارتجاج