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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:10 ص
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اليوم .. نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:00 ص
اليوم .. نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء،   إعادة إجراءات محاكمة متهم فى افى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

 

 

 

 


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