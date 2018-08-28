اليوم.. بدء عودة وفود الحج السياحى البري بعد أداء مناسك الحج

كتبت آمال رسلان

يبدأ اليوم الثلاثاء عودة وفود الحج السياحى البرى بعد انتهاء أداء فريضة الحج للعام 1439هـ، وستتوالى الرحلات لحين عودة 12 ألف حاج إجمالى حجاج البر.

وتتابع لجان وزارة السياحة فى الأراضى المقدسة عملية عودة الحجاج وفق جداول العودة المحددة، ومتابعة الحجاج لحين العودة إلى أرض الوطن، وسيغادر بعض الحجاج من مكة بعد أن انتهت مناسك الحج في حين ستغادر بعض الوفود من المدينة المنورة حيث قاموا بزيارة المسجد النبوى بعد انتهاء مناسك الحج.

وتتواجد لجان المنافذ لتوديع الحجاج فى نويبع والعقبة للحج البرى، لمتابعة عودة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، والاطمئنان على الحجاج وحالتهم الصحية.